30 октября 2017, 14:38Происшествия В Пензе разыскивают водителя, сбившего двух девочек Пензячка просит откликнуться свидетелей аварии, произошедшей на улице Карпинского.

В группе «АвтоХам. Пенза» в соцсети «ВКонтакте» подписчица опубликовала пост, в котором просит откликнуться свидетелей ДТП. Авария произошла на улице Карпинского 2 октября около 19 часов. Неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе двух девочек-подростков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Одна девочка только пришла в себя, только перевели из реанимации в обычную палату. Нормальных видео с камер нет, поэтому и выставила пост, чтобы разобраться», - написала женщина.

Происшествия

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