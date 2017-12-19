В Пензе разыскивают водителя, который сбил мужчину и уехал

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19 декабря 2017, 16:07Происшествия
В Пензе сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Шуисте.
По данным пресс-службы регионаьного управления ГИБДД 12 декабря в 16.45 напротив дома №21 по улице Клары Цеткин водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы.
Очевидцев просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу г. Пенза, ул.Бакунина, 181 (Управление ГИБДД), кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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