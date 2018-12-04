В Пензе разыскивают пропавшую школьницу

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04 декабря 2018, 12:36Общество
Следователи начали проверку по факту самовольного ухода из дома 13-летней пензячки.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, местонахождение Виктории Артамоновой неизвестно с 30 ноября 2018 года. Девушка ушла из дома на ул. Клары Цеткин.
Приметы школьницы: на вид - 13-14 лет, рост - 155-160 см, имеет худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч. Была одета в черную куртку с капюшоном и манжетами оранжевого цвета, черные джинсы, черные замшевые ботинки, бордовую шапку.
Если вы владеете какой-либо информацией о пензячке, следователи и полицейские просят позвонить по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(8412)45-02-71, 8(8412)598-002 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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