В Пензе разыскивают пропавшую школьницу

Следователи начали проверку по факту самовольного ухода из дома 13-летней пензячки.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, местонахождение Виктории Артамоновой неизвестно с 30 ноября 2018 года. Девушка ушла из дома на ул. Клары Цеткин.

Приметы школьницы: на вид - 13-14 лет, рост - 155-160 см, имеет худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч. Была одета в черную куртку с капюшоном и манжетами оранжевого цвета, черные джинсы, черные замшевые ботинки, бордовую шапку.

Если вы владеете какой-либо информацией о пензячке, следователи и полицейские просят позвонить по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(8412)45-02-71, 8(8412)598-002 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».