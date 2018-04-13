13 апреля 2018, 17:58Происшествия

В Пензе разыскивают пропавшую без вести Ольгу Арбузову

В Пензе разыскивают местную жительницу 1998 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, Ольга Арбузова вышла из дома по улице Онежской утром 10 апреля и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: внешность славянская, на вид - 20-25 лет, рост - 162 см, имеет среднее телосложение, волосы средней длины.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите ее по телефонам: 8-(8412)-943-402, 598-626, 02 или 102», - добавили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Пензенской области

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