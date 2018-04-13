В Пензе разыскивают пропавшую без вести Ольгу Арбузову

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, Ольга Арбузова вышла из дома по улице Онежской утром 10 апреля и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: внешность славянская, на вид - 20-25 лет, рост - 162 см, имеет среднее телосложение, волосы средней длины.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите ее по телефонам: 8-(8412)-943-402, 598-626, 02 или 102», - добавили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».