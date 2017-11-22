В Пензе разыскивают полуторагодовалую девочку

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22 ноября 2017, 19:24Общество
В Пензе разыскивают полуторагодовалую Варвару Кирееву. Утром неизвестный мужчина похитил маленькую девочку из дома ее отца. По мнению следствия, причастной к этому преступлению может быть родная мать ребенка.
Благополучная и размеренная жизнь одной из пензенских семей изменилась в один момент. Полуторагодовалую девочку похитили из частного дома в микрорайоне Терновка. Там ребенок проживал с отцом и бабушкой. Малютку украли утром, вырвав из рук пожилой женщины.
Девочка была дома вместе с бабушкой. Когда в дверь постучали, женщина, находясь с ребенком на руках, открыла ее. Неизвестный мужчина брызнул из газового баллончика в глаза бабушке и отобрал ребенка. Рядом с домом в этот момент находилась мать малышки.
Похитителю вместе с родной матерью девочки удалось скрыться. Все, что помнят очевидцы - машина, на которой увозили ребенка, была темного цвета. По информации правоохранительных органов, с мая этого года дочка не проживала с родной матерью. Также известно, что женщина не была лишена родительских прав.
«Органами регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетней девочки, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д», частью 2,статьи 126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего», - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
В момент похищения на девочке была надета майка розового цвета с изображением клубники. За помощью в розыске злоумышленников стражи порядка обращаются к жителям Пензы. Любую информацию об их возможном местонахождении можно сообщить по телефонам: 36-17-02; 59-97-02 или 02.
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