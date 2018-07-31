В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Коннозаводской

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31 июля 2018, 14:06Происшествия
В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии на улице Коннозаводской.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 15 июля в 16.15. Возле остановки «ул. Коннозаводская» автомобиль Chevrolet Lanos сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-59, 59-90-77 и 59-90-94 в отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Пензенской области.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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