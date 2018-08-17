В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Калинина

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 30 июля в 9.40. Напротив дома №74 по улице Калинина столкнулись автомобили «ВАЗ-217130» и Toyota Land Cruiser. В результате обе машины получили механические повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».