В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Калинина

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17 августа 2018, 11:34Происшествия
В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошла авария. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 30 июля в 9.40. Напротив дома №74 по улице Калинина столкнулись автомобили «ВАЗ-217130» и Toyota Land Cruiser. В результате обе машины получили механические повреждения.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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