В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Глазунова

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14 декабря 2018, 10:03Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.
По предварительным данным, 8 декабря в 15.45 напротив дома №4 по улице Глазунова автомобиль Chevrolet Niva сбил пешехода. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пострадавший ушел с места происшествия.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-23 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №214 (управление ГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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