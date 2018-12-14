В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Глазунова

По предварительным данным, 8 декабря в 15.45 напротив дома №4 по улице Глазунова автомобиль Chevrolet Niva сбил пешехода. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пострадавший ушел с места происшествия.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-23 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №214 (управление ГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».