В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Победы

В Пензе на проспекте Победы произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

По предварительным данным, напротив дома №138 по проспекту Победы 23 ноября в 16.20 столкнулись автомобили Citroen C4 и Toyota Rav4. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал, обе машины получили механические повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-91-23, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул.Бакунина, 181, кабинет № 16, пишет ИА «Пенза-Пресс».