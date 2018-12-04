В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Победы

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04 декабря 2018, 16:04Происшествия
В Пензе на проспекте Победы произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.
По предварительным данным, напротив дома №138 по проспекту Победы 23 ноября в 16.20 столкнулись автомобили Citroen C4 и Toyota Rav4. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал, обе машины получили механические повреждения.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-91-23, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул.Бакунина, 181, кабинет № 16, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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