14 ноября 2017, 09:33Происшествия В Пензе разыскивают очевидцев аварии на улице Петровской Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии, произошедшей в Терновке.

«4 ноября в 4 часа 50 минут напротив дома № 21 по ул. Петровской водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся. Пешеход получил телесные повреждения», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: город Пенза, улца Бакунина, 181, кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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