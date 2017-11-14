В Пензе разыскивают очевидцев аварии на улице Петровской

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 ноября 2017, 09:33Происшествия
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии, произошедшей в Терновке.
«4 ноября в 4 часа 50 минут напротив дома № 21 по ул. Петровской водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся. Пешеход получил телесные повреждения», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.
Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: город Пенза, улца Бакунина, 181, кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 ноября 2017, 15:04Пензенский планетарий оснастят современным оборудованием
14 ноября 2017, 14:32В Пензе на Южной столкнулись микроавтобус и легковушка
14 ноября 2017, 14:05Пензенец заплатит 150 тыс руб за организацию азартных игр
14 ноября 2017, 13:36Пензенец на рабочем месте создал страницу для публикации порнографии
14 ноября 2017, 13:04В Пензе из-за нарушений приостановили работу «Кленовой рощи»
14 ноября 2017, 12:32В Кузнецке выступил национальный филармонический оркестр России
14 ноября 2017, 12:08Иван Белозерцев призвал поддержать пензенский «Дизель»
14 ноября 2017, 11:39В Пензенской области уничтожили 34 кг подкарантинных груш