31 октября 2017, 15:39Происшествия В Пензе разыскивают очевидцев аварии на улице Гоголя Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области просят отозваться очевидцев ДТП, произошедшего на улице Гоголя.

«С 20 часов 8 октября до 7 часов 9 октября напротив дома № 46 по улице Гоголя в Пензе водитель неустановленного автомобиля наехал на авто «Митсубиси Лансер», после чего скрылся», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет № 18, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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