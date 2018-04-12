В Пензе разыскивают очевидцев аварии на ул. Лермонтова.

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Лермонтова.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 12 марта в 14.50 напротив дома № 28 по улице Лермонтова. Столкнулись автомобили Kia Sportage и Daewoo Nexiа. В результате ДТП обе машины получили повреждения.

Свидетелей просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-91-23 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина 181 кабинет № 16.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».