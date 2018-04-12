В Пензе разыскивают очевидцев аварии на ул. Лермонтова.

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2018, 17:59Криминал
В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Лермонтова.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 12 марта в 14.50 напротив дома № 28 по улице Лермонтова. Столкнулись автомобили Kia Sportage и Daewoo Nexiа. В результате ДТП обе машины получили повреждения.
Свидетелей просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-91-23 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина 181 кабинет № 16.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
12 апреля 2018, 19:54На жителя Пензы напали в собственной квартире
12 апреля 2018, 19:49В Пензе суд поставил точку в деле о «пострадавшей» яме
12 апреля 2018, 19:44Пензенские школьники могут посидеть за партой Александра Самокутяева
12 апреля 2018, 19:42В Пензе преподавателю ПГУ вручили медаль им. Пацаева
12 апреля 2018, 19:37В реках Пензенской области продолжает расти уровень воды
12 апреля 2018, 19:33В Лопатинском районе запустили современную систему кормления животных
12 апреля 2018, 19:26В Пензе в поселке Мичурино начала отступать вода
12 апреля 2018, 19:21В Пензе на фестивале «Золотая провинция» выступил театр из Израиля