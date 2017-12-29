29 декабря 2017, 10:38Происшествия В Пензе разыскивают очевидцев аварии на ул. 1-й Онежский проезд В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии в Арбеково.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 6 декабря в 00.45 напротив дома №6 по улице 1-й Онежский проезд водитель неустановленного автомобиля врезался в Mitsubishi Lancer, после чего скрылся с места происшествия.

Очевидцев просят позвонить в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Пензе по телефонам: 59-91-23, 89992617282 или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина 181 каб. № 16, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 101

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: