В Пензе разыскивают очевидцев аварии на ул. 1-й Онежский проезд

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29 декабря 2017, 10:38Происшествия
В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии в Арбеково.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 6 декабря в 00.45 напротив дома №6 по улице 1-й Онежский проезд водитель неустановленного автомобиля врезался в Mitsubishi Lancer, после чего скрылся с места происшествия.
Очевидцев просят позвонить в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Пензе по телефонам: 59-91-23, 89992617282 или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина 181 каб. № 16, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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