06 июля 2017, 12:03Общество В Пензе разыскивают очевидца аварии на Рахманинова Сотрудники управления ГИБДД России по Пензенской области разыскивают очевидца ДТП.

«4 июля в 18.20 напротив дома № 38 «А» по улице Рахманинова водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, у кого есть какая-либо информация о ДТП, позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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