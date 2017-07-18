18 июля 2017, 17:32Происшествия В Пензе разыскивают Николая Линяева Полиция Пензы разыскивает пропавшего без вести Николая Линяева.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 13 июля 59-летний Николай Линяев ушел дома по улице Глазунова в Пензе. До сих пор о его местонахождении ничего не известно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Приметы мужчины: на вид 60 лет, рост - 150-160 см, телосложение среднее, русые волосы, на голове - залысина. Был одет в розовую рубашку с коротким рукавом, темно-синие спортивные брюки, на ногах - сланцы. Особые приметы: мужчина не разговаривает.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, сообщите ее по телефонам: 94-34-02, 59-86-01, 59-86-02, 59-86-23.

Происшествия

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Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Пензенской области