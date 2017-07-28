28 июля 2017, 16:04Криминал В Пензе разыскивают мошенницу 74-летнюю пензячку обвела вокруг пальца незнакомка.

Жительница Пензы обратилась в полицию.

«В квартиру на улице Одесской позвонила неизвестная женщина, которая представилась соседкой, и под предлогом одолжить деньги на лекарства завладела 12000 рублей», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Полицейские сообщают приметы разыскиваемой: на вид ей – 55-60 лет, рост – 160-165 см, имеет плотное телосложение, темные волосы, собраные в пучок. Была одета в светлое платье с рукавами, на ногах – светлые босоножки.

Криминал

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