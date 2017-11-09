09 ноября 2017, 13:31Общество В Пензе разыскивают без вести пропавшего Максима Рязанского Пензенская полиция разыскивает без вести пропавшего 31-летнего Максима Игоревича Рязанского. 16 июля он ушел из дома на улице Бородина и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы: на вид - 31 год, рост - 186 см, светло-русые короткие волосы. Был одет в трикотажную черно-белую майку, синие джинсовые бриджи и такого же цвета кеды. При себе имел кнопочный сотовый телефон и ключи от квартиры.

Особые приметы: на правом плече - татуировка в виде дракона красно-зеленого цвета, на левом плече – крест, на животе - татуировка в виде пистолета дулом вниз, на левой лопатке – надпись.

Сотрудники полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация, позвонить по телефонам: 598-799, 598-753, 598-766 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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