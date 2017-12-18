18 декабря 2017, 19:36Общество Пензенцам рассказали как собрать ребенка на новогоднюю елку Как нарядить ребенка на Кремлевскую елку. В самом разгаре конкурс от информационного агентства «Пенза-Пресс» (0+) на призы магазина «Детки Конфетки». Тот, кто напишет самое оригинальное письмо Деду Морозу, сможет поехать в Москву.

Василиса Баласова хочет выглядеть особенно. Именно поэтому она в предновогодние дни пришла к мастеру по маникюру и макияжу.

«Самыми распространенными являются объемные кудряшки и разные их варианты, то есть полусобранные на одну сторону, либо дополненные аксессуарами. Для детской прически отлично подойдут ободки, бантики, стразы», - рассказала ведущая утренней рубрики «Гримерка» Ольга Потникова.

В Новый год у девочек в моде самые разные образы.

В необычном новогоднем конкурсе от портала «Пенза-Пресс», при поддержке магазина «Детки Конфетки», приняли участие десятки детей. У остальных детишек еще есть время последовать их примеру.

«Конкурс продлится до 26 декабря. До этого времени мы принимаем письма Деду Морозу от детей возрастом от трех до десяти лет», - сказала специалист по связям со СМИ и общественностью ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.

За какие-то полчаса Василиса Баласова преобразилась в восточную принцессу. Теперь ожидание ответа на письмо Деду Морозу, которое она отправила в октябре, станет еще более торжественным.

«В письме я нарисовала двух снеговиков, две снежинки, Дедушку Мороза и отправила письмо», - поделилась участница конкурса Василиса Баласова.

Главный приз от магазина «Детки Конфетки» - это поездка на Кремлевскую елку. Счастливчика выберут известные пензенские телеведущие и сами Деды Морозы. А других участников конкурса ждут приятные подарки.

Общество

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