В Пензе разыграли 30 комплектов медалей по всестилевому карате

Пензенские каратисты прошли последний отборочный этап перед первенством России. Юноши и девушки от 10 до 18 лет выступали в дисциплинах всестилевого карате. Площадкой для соревнований стал спорткомплекс «Олимпийский».

Спортсмены внимательно следили за соперниками, учитывали их ошибки, а после и сами выходили на татами. В соревнованиях не было новичков, минимальный стаж - год.

Ребята выступали в нескольких дисциплинах - ката и кумитэ. Первая - это бой с невидимым противником. Судьи оценивали техничность и скоростное выполнение приемов. Лучший в кумитэ, спарринговой технике, определялся по сумме баллов за точные удары и соблюдение правил.

«В первую очередь, обращаем внимание на характер, волнение, многие переживают. Соревнования - это всегда ответственный момент, шаг. Стараюсь своим опытом соревновательным посоветовать что-то, подсказать», - сказал тренер по карате Дмитрий Жигунов.

Всего в отборочном этапе было заявлено 100 спортсменов, от 10 до 18 лет. Среди участников отборочного этапа V первенства России по всестилевому карате было немало девочек. Больше половины спортсменов представляли районы области.

«Сегодня всестилевое карате объединило более 30 федераций. Ребята работают в группе дисциплин «Ограниченный контакт». То есть разрешено касание, но запрещены нокдаун и нокаут», - пояснил руководитель регионального отделения Всестилевой федерации карате России Александр Бурментьев.

Призерам отборочного этапа вручили 30 комплектов медалей. Отдыхать после соревнований спортсменам некогда. С 20 по 22 апреля ребята будут представлять Пензенскую область в финале первенства России (0+).