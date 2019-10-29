В Пензе разрушенные дома закроют декоративными экранами

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 октября 2019, 15:21Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести работу с собственниками ветхих домов, расположенных вдоль дорог, которые препятствуют сносу построек.
Глава региона подчеркнул, что необходимо найти собственников и работать с ними, возможно, предложить им выкуп по приемлемой стоимости, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«С собственниками ветхой недвижимости необходимо встречаться, обращаться в судебные органы или обсуждать взаимовыгодные условия, проводить оценку и выкупать за счет муниципальных средств», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он добавил, что необходимо более качественно проводить работы по формированию площадок после сноса ветхих домов. Губернатор поручил разравнивать участки, убирать оставшийся мусор и засевать землю травой.
В пресс-центре регионального правительства сообщили, что для улучшения вида пензенских улиц будут устанавливать декоративные экраны на разрушающиеся постройки. До конца 2019 года их соорудят на улицах Революционной, Красной, Ставского, Чкалова, Калинина, Свердлова, Урицкого и Суворова.
29 октября 2019, 20:17В Терновке изменили режим работы светофоров
29 октября 2019, 19:55В Пензенской области на дорогах заработали метеопосты
29 октября 2019, 19:47К жителям Лопаток нагрянули приставы
29 октября 2019, 19:40Пензенцы посоревновались в грэпплинге
29 октября 2019, 19:23Кузнецкие дорожники готовы к холодам
29 октября 2019, 19:22«Культ тела-4» поддержал популярный мировой флешмоб
29 октября 2019, 17:59В пензенской области прогнозируют рост валового регионального продукта
29 октября 2019, 17:28Пензенские управляйки проверят на наличие зимней спецтехники