В Пензе разрушающийся дом на ул. Аустрина без ремонта не переживет зиму

Отопительный сезон может начаться со следующей недели, а в доме на улице Аустрина, где обрушилась кирпичная кладка, вводят режим повышенной готовности. Тема стала главной на еженедельной городской планерке. До начала подачи тепла коммунальщикам предстоит решить вопрос с домами, которые в 2019 году пережили капитальный ремонт инженерных сетей. Напомним, прошлой зимой замерзали десять таких многоквартирных домов.

Детские сады, школы и больницы полностью готовы к новому отопительному сезону, а жилые дома - лишь на 92%. Чиновники заявили на еженедельной планерке, что их далеко не всегда понимают в управляющих компаниях.

«В настоящий момент идет заполнение систем теплоснабжения. К сожалению, мы сталкиваемся с непониманием многих управляющих компаний принципов работы в отопительный сезон. Есть проблемы с компаниями «Лев», «Алекс Сервис» и «Звезда». Их также испытают жители многоквартирных домов», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

А дом на улице Аустрина, 37 еще один отопительный сезон, констатируют чиновники, может и вовсе не пережить. Там регулярно рушится кирпичная кладка, а капитальный ремонт кровли запланирован лишь на 2024 год, фасад и вовсе отремонтируют только в 31-м. Жители настаивают на том, чтобы их дом признали аварийным и расселили. Городские власти отвечают: процедура тоже займет ни один год. Выход, который предлагают в мэрии - срочный ремонт и ожидание капитального. Сейчас в здании вводят режим повышенной готовности.

«Техническое состояние дома уже сейчас вызывает опасения. Также есть заключение о том, что состояние конструкций фасадов оценено как аварийное, и возможно выпадение кирпичей из облицовывающей кладки», - прокомментировал Юрий Ильин.

В каких условиях жить горожанам обсудили и с точки зрения дворовых территорий, 35 из них должны в 2019 году привести в порядок по программе «Создание комфортной городской среды». В трех районах работы уже завершены.

«Подрядчиком по Первомайскому, Ленинскому и Железнодорожному районам завершены работы в срок. Окончания - 6 сентября. По Октябрьскому - 18 сентября», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

С установкой новых площадок проблем оказалось куда больше. Пока все работы в полном объеме выполнены лишь в Ленинском районе. До 30 сентября должны завершить оставшиеся. При этом подрядчик заявляет о том, что завод-производитель игровых элементов задержал изготовление и отгрузку деталей для площадок, а значит, срок выполнения работ тоже будет нарушен. Городские власти планируют начать в отношении подрядчика претензионную работу.