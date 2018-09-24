В Пензе разработают программу по замене световых опор

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24 сентября 2018, 12:36Общество
Губернатор Иван Белозерцев 24 сентября на оперативном совещании в правительстве поручил замперду Дмитрию Семенову до 1 декабря представить проект по замене световых опор в Пензе.
По его словам, некоторые объекты выглядят удручающе и давно нуждаются в замене на более современные.
Глава региона поручил мэру Виктору Кувайцеву подключиться к решению вопроса. По словам Ивана Белозерцева, инвестиционная программа должна быть рассчитана на два-три года.
Также губернатор возмутился свисающими со столбов проводами. Они иногда опущены до уровня глаз, выглядят неприглядно и представляют опасность. Как отметил глава региона, в цивилизованных странах провода прячут под землю, а у нас до сих пор идут по пути наименьшего сопротивления. Он поручил разрабатывать новые микрорайоны с учетом этих требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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