В Пензе разработают программу по замене световых опор

Губернатор Иван Белозерцев 24 сентября на оперативном совещании в правительстве поручил замперду Дмитрию Семенову до 1 декабря представить проект по замене световых опор в Пензе.

По его словам, некоторые объекты выглядят удручающе и давно нуждаются в замене на более современные.

Глава региона поручил мэру Виктору Кувайцеву подключиться к решению вопроса. По словам Ивана Белозерцева, инвестиционная программа должна быть рассчитана на два-три года.

Также губернатор возмутился свисающими со столбов проводами. Они иногда опущены до уровня глаз, выглядят неприглядно и представляют опасность. Как отметил глава региона, в цивилизованных странах провода прячут под землю, а у нас до сих пор идут по пути наименьшего сопротивления. Он поручил разрабатывать новые микрорайоны с учетом этих требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».