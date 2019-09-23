В Пензе разработают проект дорожной развязки через Ахунский переезд

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23 сентября 2019, 16:38Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания в региональном правительстве поручил подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию и строительство нескольких дорожных объектов.
Иван Белозерцев рассказал, что 19 сентября встречался с руководителем федерального дорожного агентства Андреем Костюком.
«Я доложил о реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы активно участвуем в данном проекте и два года подряд по итогам его реализации входим в тройку лучших регионов Российской Федерации», - сказал он.
В то же время глава региона подчеркнул, что в области еще много дорог, которые необходимо отремонтировать. Так, в ходе рабочей встречи с Андреем Костюком Иван Белозерцев договорился о реконструкции дороги «Колышлей-Сердобск-Ртищево», сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Также после готовности проектно-сметной документации будет включено в федеральный проект строительство развязки, которая позволит обеспечить прямой выезд из Дальнего Арбеково и микрорайона Заря на трассу М-5», - подчеркнул губернатор.
Помимо этого, глава региона во время оперативного совещания поручил разработать проектно-сметную документацию на строительство дорожной развязки через Ахунский переезд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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