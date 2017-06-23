В Пензе разработают меры по защите мостов и путепроводов

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23 июня 2017, 14:04Общество
Около 1,5 млн рублей из бюджета Пензы потратят на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и разработку планов по обеспечению их безопасности.
Заказчиком работ выступает департамент ЖКХ города Пензы, следует из закупочной документации. Электронный аукцион на право заключение контракта прошел 22 июня. Компания-победитель, зарегистрированная в Улан-Удэ, снизила начальную стоимость выполнения работ с 1,5 млн рублей до 1 млн 477 тысяч. Финансирование будет вестись из бюджета Пензы.
«Планы обеспечения транспортной безопасности должны определять систему мер для защиты объектов транспортной инфраструктуры от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, а также при подготовке и проведения контртеррористических операций», – отмечается в закупочной документации.
Всего в списке объектов – 32 моста, путепровода и съезда. Планы обеспечения транспортной безопасности должны быть разработаны для каждого из них отдельно. В плане, помимо прочего, будут указаны технические и технологические характеристики объекта, места размещения конструкций, препятствующих проникновению на него посторонних, инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности и другое.
Все работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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