23 июня 2017, 14:04Общество В Пензе разработают меры по защите мостов и путепроводов Около 1,5 млн рублей из бюджета Пензы потратят на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и разработку планов по обеспечению их безопасности.

Заказчиком работ выступает департамент ЖКХ города Пензы, следует из закупочной документации. Электронный аукцион на право заключение контракта прошел 22 июня. Компания-победитель, зарегистрированная в Улан-Удэ, снизила начальную стоимость выполнения работ с 1,5 млн рублей до 1 млн 477 тысяч. Финансирование будет вестись из бюджета Пензы.

«Планы обеспечения транспортной безопасности должны определять систему мер для защиты объектов транспортной инфраструктуры от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, а также при подготовке и проведения контртеррористических операций», – отмечается в закупочной документации.

Всего в списке объектов – 32 моста, путепровода и съезда. Планы обеспечения транспортной безопасности должны быть разработаны для каждого из них отдельно. В плане, помимо прочего, будут указаны технические и технологические характеристики объекта, места размещения конструкций, препятствующих проникновению на него посторонних, инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности и другое.

Все работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_prodolzhaetsya_yamochnyy_remont_ulichno_dorozhnoy_seti/