В Пензе разработают дополнительные меры по снижению числа ДТП

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24 июля 2018, 17:39Общество
24 июля в Пензе прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с участием губернатора Ивана Белозерцева. Глава региона акцентировал внимание на причинах и условиях совершения крупных ДТП.
«Наши люди гибнут в авариях, особенно это касается федеральной дороги М5, но не только. И на наших дорогах местного значения гибнут люди. Дороги отремонтировали в абсолютном большинстве, и водители превышают скоростной режим в два раза, не справляются с управлением. Несмотря на то, что в машине сидят супруга, родители, дети, скорость превышают, гибнут. Так больше продолжаться не может», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он призвал выработать дополнительные меры по снижению количества ДТП на дорогах. По его словам, они должны быть комплексные.
«Важна не только работа ГИБДД - результат снижения смертности на дорогах зависит от системной работы представителей власти, глав муниципальных образований, общественных организаций. Все должны включиться в работу», - сказал губернатор.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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