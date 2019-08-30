В Пензе разработан проект по созданию 600 парковочных мест в центре

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30 августа 2019, 14:06Общество
В Пензе 30 августа на сессии городской Думы депутаты обсудили вопрос создания парковок в Пензе.
По словам начальника управления ЖКХ города Александра Утина, сумма контракта по работе с парковками составила 3 млн рублей, они, в частности, пошли на переоборудование парковки на ул. Лермонтова в автоматизированный режим, создание стоянки на ул. Пушкина.
Кроме того, идет работа по созданию в городе бесплатных парковочных мест.
«В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» созданы 315 новых парковочных мест на отремонтированных улицах Чкалова, Белинского и других. Еще есть проект по созданию 600 паковочных мест в центре, но это требует вложений», - рассказал он.
Депутат Жиганша Туктаров спросил, есть ли возможность сделать парковки у больниц. Александр Утин ответил, что этим вопросом нужно озадачить собственника – министерство здравоохранения Пензенской области.
Другой депутат выступил с предложением создать парковочные места вместо газона у больницы №4. По его словам, там есть небольшая стоянка, но ее не хватает, из-за скопления машин иногда не может проехать «скорая».
Народный избранник Алексей Шуварин попросил сделать одностороннюю парковку на ул. Московской вместо двухсторонней, как это предполагается проектом.
«В районе «Пензы-3» - много предприятий, там по ул. Тухачевского дорога занята припаркованными машинами. Почему не организовать парковку для работников «РЖД»? Участки поблизости для этого есть», - добавил он.
Вице-мэр Денис Леонтьев сообщил, что сотрудники горадминистрации проехали все заводы и предложили взять участки под парковки. Однако согласилось только одно предприятие, другие отказались из-за отсутствия средств.
Еще один народный избранник отметил, что в городе забиты все газоны, за парковку на них теперь наказывают, а вариантов размещения у людей нет. Алексей Шуварин поддержал это обращение и подчеркнул, что в Пензе есть достаточно мест со свободной землей, где можно сформировать участки.
«На уровне главы администрации нужно заниматься этим вопросом, а не вешать все на управление ЖКХ, которое занимается только организацией дорожного движения», - заявил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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