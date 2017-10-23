В Пензе разработали концепцию музея спорта

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23 октября 2017, 13:07Спорт
23 октября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поинтересовался ходом работ во дворце единоборств «Воейков», где должен появиться музей спорта.
Губернатор рассказал, что во время деловой поездки в Сочи он посетил музей спортивной славы, в котором представлены личные вещи чемпионов, и напомнил, что поручал создать подобный музей в Пензе.
«В Пензенской области - прекрасная история спорта. Это очень важно для тех, кто уже вписал свои имена в историю, и для тех, кто только стремится стать великим спортсменом», - отметил губернатор.
Иван Белозерцев поинтересовался, на каком этапе находится работа по созданию музея.
«Разработали концепцию музея на базе дворца единоборств. Готовы на следующей неделе представить ее в наглядном варианте», - рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.
Напомним, экспозицию музея планируют сформировать до конца 2017 года. Ожидается, что помимо фотографий и атрибутов спортивной экипировки, будут представлены мотоциклы, велосипеды, а также интерактивные экспонаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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