23 октября 2017, 13:07Спорт В Пензе разработали концепцию музея спорта 23 октября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поинтересовался ходом работ во дворце единоборств «Воейков», где должен появиться музей спорта.

Губернатор рассказал, что во время деловой поездки в Сочи он посетил музей спортивной славы, в котором представлены личные вещи чемпионов, и напомнил, что поручал создать подобный музей в Пензе.

«В Пензенской области - прекрасная история спорта. Это очень важно для тех, кто уже вписал свои имена в историю, и для тех, кто только стремится стать великим спортсменом», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев поинтересовался, на каком этапе находится работа по созданию музея.

«Разработали концепцию музея на базе дворца единоборств. Готовы на следующей неделе представить ее в наглядном варианте», - рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Напомним, экспозицию музея планируют сформировать до конца 2017 года. Ожидается, что помимо фотографий и атрибутов спортивной экипировки, будут представлены мотоциклы, велосипеды, а также интерактивные экспонаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

просмотров 83

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: