В Пензенской области впервые напечатали череп на 3D-принтере

В Пензенской областной больнице имени Бурденко представили уникальную для региона медицинскую технологию. Она основана на печати 3D-форм для изготовления протезов человеческого черепа. Разработку взяли на вооружение нейрохирурги, работающие с черепом, и челюстно-лицевые хирурги, которые теперь смогут восстановить индивидуальные черты лица человека. До этого медикам приходилось либо лепить протезы чуть ли ни вручную, либо подолгу ждать их изготовления.

Технология позволяет восстановить все анатомические, косметические, эстетические и физиологические особенности пациента. Процесс - многоступенчатый.

«Создали 3D-модель заплатки, напечатали ее и череп. Дальше в своем ЦМИТе, имея расширенный парк оборудования, включая семь 3D-принтеров, сделали форму из силикона, которую специалисты областной больницы отлили. В нее будет заливаться необходимый медицинский материал, чтобы изготовить заплатку», - рассказал руководитель ЦМИТа «Прогресс» при МБОУ СОШ №64 Михаил Кочмарев.

Сейчас такую технологию в России применяют только в Москве, Тюмени и в Новосибирске. До этого пензенским врачам приходилось либо подолгу ждать нужные протезы, либо буквально лепить части черепа вручную. Преимущества новой для Пензы технологии - налицо. Ее можно использовать не только при операциях на мозговой части черепа. Для пациентов, получивших челюстно-лицевые травмы, это почти единственный способ вернуть привычный облик.

«Очень часто в результате травмы происходит деформация, изменения, переломы челюсти. Данная технология может помочь не только восстановить жизненные функции человека, чтобы он жевал, но и эстетическую часть», - сказал челюстно-лицевой хирург Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Гарик Амбарян.

Печать всех необходимых элементов заняла у специалистов пензенского ЦМИТа около 70 часов, еще сутки модель разрабатывали. Не обошлось и без новшеств: медики первыми сделали формы для протезов двухчастными. Коллеги со всей России признали большую надежность таких пресс-форм.

«Инновационность этой технологии заключается в том, что мы повышаем качество оказания медицинской помощи, добиваемся наилучших результатов, снижаем время на ее получение, себестоимость услуг, делаем их более доступными. Неважно, кому они оказываются, взрослому или ребенку, с патологией головы или костей нижних конечностей», - рассказал заведующий региональным сосудистым центром, врач-нейрохирург Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Михаил Краснов.

Пока пензенские нейрохирурги пользуются базой ЦМИТа «Прогресс», в дальнейшем медики рассчитывают открыть лабораторию 3D-печати на базе областной больницы имени Бурденко, чтобы все пациенты, которым может помочь эта технология, имели к ней свободный доступ.