02 июня 2017, 13:19Общество В Пензе разработали два проекта благоустройства территории бывшего Дворца пионеров Лестница, ведущая к Дворцу детского и юношеского творчества, может видоизмениться совсем скоро. Ремонт подъема начался в 2016 году. Прошлым летом был демонтирован торговый павильон на повороте - на перекрестке улиц Бекешской и Пушкина. На 2017-ый намечен второй этап обустройства лестницы.

Пожелания воспитанников Дворца детского и юношеского творчества вскоре осуществятся. Лестницу, ведущую к учреждению дополнительного образования, и прилегающую к ней территорию продолжат благоустраивать. Подъем станет удобным и безопасным. Кроме того, как говорят представители администрации Пензы, обновленная лестница станет украшением города.

«Мы стремимся к созданию более комфортной городской среды, поэтому вопрос сразу подняли о том, что надо бы заняться этой лестницей», - пояснил начальник отдела городского дизайна и среды администрации г. Пензы Сергей Петров.

Над тем, какой должна быть лестница, думали сразу несколько архитекторов. Сейчас есть две дизайн-концепции благоустройства территории бывшего Дворца пионеров. Там могут организовать несколько площадок для отдыха, спортивный мини-парк или смотровую площадку. Реконструировать территорию обещают комплексно, чтобы объект смотрелся как единый архитектурный ансамбль.

У основания лестницы планируется разместить архитектурную входную группу, проекты предусматривают также установку уличной мебели.

Точных сроков начала работ в мэрии пока не называют. Благоустройство начнут, как только будет выбран конкретный проект, определена его стоимость и источники финансирования.

Общество

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