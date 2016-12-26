В Пензе разрабатывают план строительства аквапарка

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26 декабря 2016, 16:37Общество
В Пензе вновь состоялась встреча с делегацией из Китая (провинция Хунань) под руководством директора компании по развитию китайско-российских инвестиций Чжао Чжиюань. Стороны обсудили строительство аквапарка в городе.
В ноябре текущего года для инвесторов были подготовлены материалы по приоритетным инвестиционным проектам, в том числе - по проекту «Аквапарк», напомнили в пресс-службе мэрии.
В результате китайские инвесторы решили продолжить дальнейшее сотрудничество, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«По итогам встречи рассмотрен вопрос о необходимости составления календарного плана подготовки инвестиционного проекта «Водный комплекс «Аквапарк» с учетом заданных вопросов и высказанных мнений на встрече», - пояснили в пресс-службе.
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