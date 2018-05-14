В Пензе переезд театра доктора Даперттуто откладывается

Переезд театра доктора Дапертутто в помещение бывшего кинотеатра «Москва», которое в 2017 году было возвращено в собственность региона, откладывается. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Год назад прозвучало предложение организовать в качестве новой сценической площадки помещение бывшего кинотеатра «Москва». Мемориальный дом семьи Мейерхольда покинули бы только артисты, тем самым у них появились более комфортные условия для творчества. Как стало известно в ходе оперативного совещания, сделать это оказалось невозможно.

«Разместить театр в кинотеатре «Москва» на сегодняшний день не представляется возможным, потому что в жилом доме, согласно новым стандартам, в зале может располагаться не более 50 мест», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

По нормам, начиная с 2012 года, театры запрещено располагать в жилых помещениях. По словам министра, сейчас рассматривают проекты, которые можно было бы реализовать на площадке бывшего кинотеатра «Москва». Не исключено, что там после ремонта будут размещаться театральные детские студии. Губернатор Иван Белозерцев поручил найти решение вопроса в течение недели.

«Аптеки, больницы можно размещать, а театр нельзя, невозможно. Вы не ищете решение, ни Сакмаев, ни Курдова, ни Ягов. На следующей неделе должны предоставить решение, оно должно быть найдено», - сказал глава региона.

На оперативном совещании Иван Белозерцев поручил также проработать проект, чтобы на втором этаже в фойе областного драматического театра можно было устраивать разнообразные выставки. По мнению губернатора, это позволит привлечь в учреждение новых посетителей.