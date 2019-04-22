В Пензе разгорелся спор из-за пожара на Каланче

В соцсети разгорелся спор пензенцев по поводу пожара на Каланче, где загорелась дача. По словам очевидца, пожарные ехали на вызов слишком долго.

«Пожарные ехали 30 минут! Это такое отношение к дачам или что? Звонили раз 10 люди. Потом проехали мимо поворота, хорошо, что мотоциклисты подсказали, как можно добраться. И то проехала только одна машина, две другие остались сзади. Понимаю, что могли помешать проезду ветви деревьев, но все же. Приехали бы они раньше, на вторую дачу бы все не перекинулось. Девушка звонила им, когда был маленький костерок, но просто приняли вызов и все», - написал пользователь Даниил.

Горожане активно откликнулись на это сообщение. Они спросили, почему те, кто был там, не начали самостоятельно бороться с огнем, ведь рядом – озеро. К тому же пожарные могли приехать поздно, потому что в регионе очень много пожаров.

«Вот когда потушили пожарные огонь. у них бы и спросили, где они были и почему так долго ехали! Мое мнение такое: сейчас у них много работы и просто не хватает машин и людей, хотя причин разных полно...» - написал Андрюха.

Пензенцы вспомнили про возгорания полей в Терновке, Ольшанке, в районе Нижней Елюзани и другие. Они попросили горожан быть осторожнее с огнем – не разводить на дачах костры, не жечь мусор, не жарить шашлыки в лесу. От огня гибнет большое количество зверей, пишет ИА «Пенза-Пресс».