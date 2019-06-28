В Пензе разберутся с повышением платы за проезд

Проверкой частных компаний-перевозчиков, которые планируют установить новые тарифы, займутся региональное управление Федеральной антимонопольной службы и прокуратура Ленинского района Пензы. А для пассажиров автобусов большой вместимости и троллейбусов предусмотрели возможность льготного проезда для некоторых категорий граждан по двум тарифам. Эти вопросы обсудили в ходе очередной сессии городской Думы.

Намерения повысить стоимость проезда, которые высказали частные компании, в пензенской городской администрации считают преждевременными. По крайней мере, сами перевозчики не предоставили веских доводов для таких решений, но пассажиров о грядущем повышении уведомили. Теперь определить, насколько обоснован такой шаг, должна антимонопольная служба.

«Мы сегодня обратились в управление Федеральной антимонопольной службы Пензенской области и в прокуратуру Ленинского района с просьбой, чтобы они провели проверку обоснованности повышения стоимости проезда», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Аналогичное обращение в надзорные органы подготовлено и по факту продажи имущественного комплекса обанкротившегося муниципального унитарного предприятия «Пассажирские перевозки города Пензы». У чиновников есть основания полагать, что после сделки появились признаки монополизации рынка этой сферы.

«Мы увидели в этом их сговор и монополию, которая позволяет им сегодня доминировать на рынке перевозок в городе и поступать именно таким образом», - сказал Виктор Кувайцев.

Ранее проверить обоснованность повышения цен на проезд распорядился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Официальное обращение главы региона опубликовано на сайте правительства.

К слову, некоторым категориям граждан проезд в общественном транспорте уже компенсируется. В областном центре проезд по льготным картам будет осуществляться по двум тарифам.

«Мы предлагаем за 20 поездок - 160 рублей, за 40 поездок - 320 рублей. Это та мера поддержки, которая действует в настоящее время, с возможностью использования в месяц одного из видов тарифа», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Неиспользованные поездки не будут переноситься на следующий месяц. В этом, по мнению чиновников, нет необходимости. Проезд по льготным картам будет осуществляться только в автобусах большой вместимости и на троллейбусах. На эти цели ежемесячно из бюджета будет выделяться около 130 тысяч рублей.