В Пензе рассмотрят вопрос о запрете продажи снюсов

Недавно пензенские наркологи заявили о том, что табачное изделие снюс употребляют подростки практически во всех городских школах. Врачи уверяют, привыкание к этому веществу - мгновенное, а последствия для здоровья - пугающие. Эта проблема стала одной из главных тем на пятой сессии Гордумы.

Его называют легальной заменой легким наркотикам. Снюс - табачное изделие, предназначенное для рассасывания. Один маленький пакетик этого вещества содержит никотин, как в трех пачках сигарет, а если такая концентрация попадет в кровь, тяжелого и быстротечного отравления не избежать. Такой случай произошел в Пензе со школьником.

Как уверяют наркологи, именно дети и подростки - основные потребители снюса. Эта проблему затронули депутаты пензенской Гордумы. Как сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, сейчас на местном уровне делается все возможное, чтобы недопустить распространения снюса.

«Мы выделили несколько школ, провели там мониторинг, выявили, что на самом деле это изделие распространяется. Довели до сведений родителей в индивидуальном порядке, поговорили с детьми. Еще недавно мы боролись со спайсами, это была огромная проблема, но, тем не менее, пока не был принят федеральный закон о запрете этих веществ», - рассказал он.

Как отметил глава Пензы Владимир Мутовкин, на следующей неделе должен состояться круглый стол по этому вопросу - по инициативе Совета женщин. На нем наркологи, представители правоохранительных органов, педагоги и родители должны обсудить, в частности, необходимость запрета на продажу снюсов. Это предложение, возможно, вынесут на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания области.

Еще один вопрос, который обсудили на сессии - установление дополнительной меры социальной поддержки. Жители одно- и двухэтажных домов Пензы теперь смогут платить за отопление меньше.

«Месячный платеж за отопление в таких одно- и двухэтажных домах может доходить до 5000 рублей в месяц, в зависимости от площади квартиры. В связи с многократными обращениями жителей, принимая во внимание также низкое качество жилья и высокие нормативы, предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки», - сказал заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Соцподдержка предлагается в виде компенсации расходов на оплату отопления в размере 20% от ежемесячно начисляемой суммы. На частичное освобождение от платы за этот вид коммунальных услуг имеют право жители 238 домов Пензы.

«Эта мера носит заявительный характер, то есть если человек претендует на эту льготу, то он ее получает, если нет, то нужно как-то донести до него эту информацию?» - спросила депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева.

«Уже много раз об этом говорили, люди в курсе, просто у всех ситуации разные. Какие-то квартиры вообще пустуют, то есть собственник есть, но по факту он там не живет», - ответил Денис Леонтьев.

Обсудили на сессии и проблему ветхих теплосетей. Поводом послужила трагедия, которая произошла на улице Аустрина 19 ноября, когда двое мужчин погибли в результате провала асфальта. Депутаты предложили специалистам городского управления ЖКХ начать проверки инженерных коммуникаций. Также на сессии подняли вопрос о необходимости установить декоративные звезды на склонах возле Монумента воинской и трудовой Славы - в преддверии новогодних праздников. Известно, что с наступлением зимы дети начинают кататься с горки возле памятника, что многие считают неуважением к памяти павших воинов.