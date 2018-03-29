В Пензе рассмотрят инвестсоглашение по строительству домокомбината

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29 марта 2018, 17:06Бизнесновости
30 марта на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты будут рассматривать проект инвестсоглашения между региональным правительством и ООО «СМЦ».
Согласно пояснительной записке, предприятие обратилось в облправительство за получением налоговых льгот, они нужны для реализации инвестиционного проекта по строительству домостроительного комбината в Пензе.
Общая стоимость проекта составляет 710,5 млн рублей, предполагается, что проект окупит себя за девять лет.
В частности, ООО «СМЦ» может рассчитывать на снижение ставки по налогу на прибыль, снижение ставки по налогу на имущество организаций до 0%, освобождение от уплаты транспортного налога. Льготы на общую сумму 37,9 млн руб предоставляются на три года с момента ввода объектов в эксплуатацию.
«Потери бюджета Пензенской области за счет предоставления ООО «СМЦ» налоговых льгот предполагается компенсировать дополнительными поступлениями по налогу на прибыль, налогу на имущество (после льготного периода) и налогу на доходы физических лиц», - отмечается в пояснительной записке.
По предварительным оценкам, дополнительные налоговые поступления в бюджет области c момента ввода объектов в эксплуатацию составят 44,2 млн рублей. Коэффициент эффективности налоговых льгот составляет 1,17, что говорит o целесообразности предоставления налоговых льгот, отметили в ЗакСобре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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