В Пензе рассмотрели вопросы развития финансового рынка региона

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30 ноября 2018, 13:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября провел рабочую встречу с заместителем начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Геннадием Комиссаровым.
«Для нас важно, чтобы пензенские предприятия имели возможность расширять производство, создавать новые рабочие места, наращивать объемы выпускаемой продукции. С этой точки зрения работа банковского сектора является одним из главных элементов, влияющих на состояние экономики», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Стороны обсудили возможность внедрения новых форм финансового развития, которые способствуют привлечению дополнительных источников инвестирования производства на территории области, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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