30 ноября 2018, 13:33Общество

В Пензе рассмотрели вопросы развития финансового рынка региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября провел рабочую встречу с заместителем начальника Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Геннадием Комиссаровым.

«Для нас важно, чтобы пензенские предприятия имели возможность расширять производство, создавать новые рабочие места, наращивать объемы выпускаемой продукции. С этой точки зрения работа банковского сектора является одним из главных элементов, влияющих на состояние экономики», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Стороны обсудили возможность внедрения новых форм финансового развития, которые способствуют привлечению дополнительных источников инвестирования производства на территории области, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 59
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/123670/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ