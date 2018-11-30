В Пензе рассмотрели вопросы развития финансового рынка региона

«Для нас важно, чтобы пензенские предприятия имели возможность расширять производство, создавать новые рабочие места, наращивать объемы выпускаемой продукции. С этой точки зрения работа банковского сектора является одним из главных элементов, влияющих на состояние экономики», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Стороны обсудили возможность внедрения новых форм финансового развития, которые способствуют привлечению дополнительных источников инвестирования производства на территории области, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».