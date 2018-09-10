В Пензе рассмотрели варианты новых льгот для сельских медиков

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10 сентября 2018, 11:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил работу по заполнению вакантных мест в сельских больницах и порекомендовал привлекать специалистов в учреждения здравоохранения малых городов.
«Процент укомплектованности кадрами сельских больниц в Пензенской области уже превышает 85%. Это результат действия федеральной программы «Земский доктор», областных мер господдержки медицинских работников на селе. При этом городские больницы таких населенных пунктов, как Кузнецк, нуждаются в более активном привлечении специалистов. Надо подумать вместе с представителями медицинского сообщества, органов местного самоуправления, какие льготы мы можем предложить медикам, приглашаемым на работу в лечебные заведения малых городов», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона предположил, что это может помочь в решении жилищной проблемы. Это может быть не только единовременное приобретение в собственность, но и аренда по минимальной цене с правом последующего выкупа. Также губернатор отметил необходимость усиления работы по вопросу целевого обучения студентов, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«У нас есть возможность финансирования бюджетных мест для обучения необходимых региону специалистов, абитуриенты должны об этом знать. Можем предлагать вакантные места в больницах и поликлиниках муниципальных центров студентам четвертого-пятого курсов. В целом, мы должны создавать такие условия, чтобы молодые выпускники медицинских вузов захотели поехать на работу в район или вернуться на малую родину», - пояснил губернатор.
Иван Белозерцев отметил, что о кадровом обеспечении необходимо заботиться заранее, просчитывать, какие специалисты будут востребованы через несколько лет, обучать и направлять их на работу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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