В Пензе рассмотрели варианты новых льгот для сельских медиков

«Процент укомплектованности кадрами сельских больниц в Пензенской области уже превышает 85%. Это результат действия федеральной программы «Земский доктор», областных мер господдержки медицинских работников на селе. При этом городские больницы таких населенных пунктов, как Кузнецк, нуждаются в более активном привлечении специалистов. Надо подумать вместе с представителями медицинского сообщества, органов местного самоуправления, какие льготы мы можем предложить медикам, приглашаемым на работу в лечебные заведения малых городов», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона предположил, что это может помочь в решении жилищной проблемы. Это может быть не только единовременное приобретение в собственность, но и аренда по минимальной цене с правом последующего выкупа. Также губернатор отметил необходимость усиления работы по вопросу целевого обучения студентов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«У нас есть возможность финансирования бюджетных мест для обучения необходимых региону специалистов, абитуриенты должны об этом знать. Можем предлагать вакантные места в больницах и поликлиниках муниципальных центров студентам четвертого-пятого курсов. В целом, мы должны создавать такие условия, чтобы молодые выпускники медицинских вузов захотели поехать на работу в район или вернуться на малую родину», - пояснил губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что о кадровом обеспечении необходимо заботиться заранее, просчитывать, какие специалисты будут востребованы через несколько лет, обучать и направлять их на работу, пишет ИА «Пенза-Пресс».