23 ноября 2017, 11:08Общество В Пензе рассмотрели проект стратегии развития региона до 2035 года В правительстве Пензенской области состоялось обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу.

Собравшиеся рассмотрели направления стратегии развития строительного комплекса, урбанистики, ЖКХ, минерально-сырьевой базы и экологии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

С презентациями своих проектов в этой части документа выступили представители региональных минстроя и минлесхоза, департамента градостроительства и архитектуры, управления ЖКХ Пензенской области. Во вступительной речи первый заместитель председателя правительства Андрей Кулинцев обозначил основные направления, цели и задачи стратегии, отметил основные пути развития региона в долгосрочной перспективе, а также способы преодоления потенциальных проблем при реализации поставленных задач, сообщает пресс-центр облправительства.

«Считаем целесообразным выбор следующего вектора развития Пензенской области - это стратегия опережающего социально-экономического развития, построенная на сбалансированной экономике. Опережающего, потому что в противном случае, мы не сможем успевать отвечать на текущие, а главное - на будущие внешние и внутренние вызовы. При этом главным субъектом стратегии является человек», - сказал он.

Главная цель проекта, как подчеркнул Андрей Кулинцев, – обеспечение стабильного роста благосостояния населения области на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития.

После презентации проекта прошла оживленная дискуссия, в ходе которой с предложениями и замечаниями выступили представители архитектурного сообщества, застройщики, а также представители Высшей школы. Все поступившие вопросы рассмотрит рабочая группа, отвечающая за разработку документа.

Проект новой стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочный период до 2035 года разработан в соответствии с поручением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

По итогам проведенного анализа социально-экономического развития Пензенской области за 2007-2016 годы, а также достигнутых результатов реализации действующих документов стратегического планирования региона, в проекте документа обозначены долгосрочные цели и приоритетные направления социально-экономического развития области, ориентиры ее будущего состояния, а также механизмы их достижения.

Кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, к разработке стратегии привлечены общественные организации, научное сообщество, представители бизнеса: созданы 12 отраслевых и две агломерационные рабочие группы по разработке направлений стратегии.

Для достижения целей стратегии разработаны пять стратегических направлений: Пензенская область – территория опережающего экономического роста; Пензенская область – регион, привлекательный для развития бизнеса; Пензенская область – территория комфортного проживания; Пензенская область – территория культуры и туризма, науки и образования; Пензенская область – территория здоровья.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/23/17331385

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