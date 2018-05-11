В Пензе рассмотрели проект по развитию региона до 2035 года

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11 мая 2018, 19:38Общество
В правительстве региона обсудили будущее Пензенской области. В рамках расширенного заседания совета по экономической и социальной политике при областном кабинете министров состоялось рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу до 2035 года. По сути, документ определяет основные векторы развития области на ближайшие 17 лет.
Проект стратегии социально-экономического развития Пензенской области готов. Основные положения документа обсудили в правительстве региона. Основной посыл - Пензенская область к 2035 году, в первую очередь, должна стать территорией для комфортного проживания людей.
«Реализация стратегии планируется в рамках пяти основных направлений. Регион должен развиваться как территория опережающего экономического роста, она должна стать еще более привлекательной для ведения предпринимательской деятельности и комфортного проживания, развития образования и науки, культуры и туризма», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Разработчики документа изучили стратегии 14 регионов России и Республики Беларусь, а также проанализировали экономическое развитие Пензенской области за последние десять лет. По ряду показателей региону удалось добиться впечатляющих результатов. Это касается, в первую очередь, - сельского хозяйства, по нескольким позициям регион вышел на первое место в Приволжском федеральном округе, и продолжительности жизни. По этому показателю Пензенская область - на третьем месте в ПФО. Тем не менее, демографическая ситуация остается, пожалуй, самой серьезной проблемой для региона. Стратегия это учитывает.
«Начиная с 1995 года, в области сформировалось устойчивое снижение численности населения, при этом данная тенденция сопровождается ускоренной урбанизацией. Снижение демографии происходит за счет миграционного оттока жителей за пределы региона и низкой рождаемости, которая не обеспечивает замещение поколений», - рассказал первый заместитель председателя правительства пензенской области Андрей Кулинцев.
Основные направления региональной демографической политики на ближайшие 17 лет - сохранение здоровья граждан, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и повышение рождаемости. Сделать это предполагается, в том числе, за счет обеспечения роста реальных доходов граждан и повышения качества жизни.
Губернатор Иван Белозерцев во время обсуждения стратегии обратил внимание на то, что документ должен включать механизмы реализации поставленных целей и задач. Глава региона также подчеркнул, что стратегия должна стать основой для совместных действий власти всех уровней, представителей бизнеса и гражданского общества.
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