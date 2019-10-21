В Пензе рассмотрели кандидатуры на пост мэра

Кандидаты представили свое видение развития города. На это им отвели по 10 минут. Заседание прошло в закрытом режиме и длилось более двух часов. После комиссия вынесла свое решение, которого, кажется, никто не ожидал.



Первым из кандидатов в зал заседаний пришел Иван Кирюхин. Сейчас кандидат на пост мэра занимает должность главы Малосердобинского района, так что добираться ему пришлось дольше всех. Перед журналистами он появился в хорошем расположении духа. Говоря о своих шансах занять кресло мэра, одним из своих преимуществ считает возраст. Ему – 39 лет, а пензенцам, по его мнению, как раз нужны молодые чиновники.

«Пенза динамично и очень активно развивается в плане экономики, а социальная сфера - хромает. Существует серьезный дисбаланс в этом вопросе», - отметил Иван Кирюхин.

Тенденцию кандидат подметил верно: все претенденты на пост главы администрации Пензы на этот раз младше 40 лет. Примечательным оказался и другой факт - то, в каком обществе потенциальные мэры приходили к залу заседаний. Георгий Камнев, который свое решение участвовать в конкурсе объяснил прошедшими выборами, появился в сопровождении соратников по партии. Его программу развития Пензы комиссия обсуждала дольше всего - около часа.

«Я полагаю, что нам необходимо усилить хозяйственную составляющую деятельности администрации. Мы считаем, что доходы, которые поступают от имущества муниципальных предприятий, – недостаточны», - сказал Георгий Камнев.

Андрей Лузгин появился в сопровождении заместителя председателя Пензенской городской Думы. Свое настроение перед ответственным шагом назвал рабочим и бодрым. В своей программе развития города он сделал упор на комфортную среду.

«Город должен быть удобным для каждого жителя, для туристов. Кроме того, у всех жителей должны быть равные условия доступа к социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурам», - подчеркнул первый зампред правительства области Андрей Лузгин.

Заседание конкурсной комиссии и заслушивание программ прошло в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили. Кандидатам тоже пришлось дожидаться своей очереди, войти позволялось только на обсуждение своего видения будущего Пензы. Сейчас Денис Леонтьев занимает должность заместителя главы администрации Пензы. Из зала заседаний он вышел всего через 10 минут после начала своего выступления.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Работать необходимо во всех направлениях, конкретные результаты, которых надо достичь, - это благосостояние граждан, вклад в человеческий капитал - поколение, которое будет нас сменять и приумножать и сохранять то, что мы сделали», - рассказал он.

Выслушав всех претендентов на пост мэра, комиссия принялась за обсуждение. Ей предстояло решить, кого из кандидатов допустить в финальному испытанию - сессии Пензенской городской Думы. Узнать о решении, которое председатель комиссии огласил СМИ, вернулся лишь один из кандидатов - Андрей Лузгин. Заявление комиссии оказалось неожиданным.

«Принято следующее решение: внести на рассмотрение Пензенской городской Думы следующие кандидатуры: Камнева Георгия Петровича, Лузгина Андрея Вячеславовича, Леонтьева Дениса Вячеславовича, Кирюхина Ивана Алексеевича. Таким образом, все кандидаты признаны достойными, выступили с интересной программой, по различным аспектам у них свое мнение», - подытожил глава города Владимир Мутовкин.

Полным составом претендентов к сессии городской Думы до этого не допускали никогда. Нового мэра Пензы выберут 25 октября на сессии. Депутаты также заслушают программы развития Пензы от каждого из претендентов, а затем отдадут свои голоса за наиболее достойного кандидата.