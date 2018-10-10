В Пензе рассматривают варианты реконструкции стадиона «Труд»

На месте бывшего футбольного поля возведут крытый манеж для занятий спортом. Такие перемены ждут пензенский стадион «Труд». Вопрос о его реконструкции глава региона Иван Белозерцев поднял во время посещения некогда популярного спортобъекта.

Один из старейших спортобъектов областного центра получит новую жизнь. Из 70 лет последние десять стадион «Труд» находится в полуразрушенном состоянии. На футбольном поле и беговых дорожках лишь изредка проходят уроки физкультуры у студентов близлежащих учебных учреждений. Но уже скоро комплекс ждет масштабная реконструкция.

«Мы подготовили смету несколько лет тому назад - 500 млн рублей. Мы ее не вытянем никогда. И жалко, что стадион бездействует, загибается», - сказал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.



Спортивный объект находится в федеральной собственности, а право оперативного управления им принадлежит педагогическому университету имени Белинского. Для того, чтобы приступить к реконструкции стадиона, его необходимо вернуть в собственность региона.

С инициативой провести на объекте капитальный ремонт и сделать современный спорткомплекс выступил глава региона Иван Белозерцев.



«Есть предложение, я обращусь в ваш адрес с письмом, вы рассмотрите: верните его в областную собственность. Мы сделаем хорошую проектно - сметную документацию, изыщем средства, реконструируем его, и будем использовать», - отметил он.

Глава региона поручил рассмотреть два варианта реконструкции стадиона: открытый и крытый. Оба предполагают наличие искусственного поля и беговых дорожек. На месте разрушенных трибун установят современные. Под ними разместят раздевалки для спортсменов, а на территории комплекса откроют подземную парковку.