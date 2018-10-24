В Пензе расследуют дело о «подставе» при реорганизации фирмы

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24 октября 2018, 14:34Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он предоставил свой паспорт другому, тем самом попал под статью.
Установлено, что документ понадобился другому пензенцу, чтобы подать документы в налоговую инспекцию Октябрьского района.
«Документы были поданы на внесение изменений в ЕГРЮЛ о смене учредителя и генеральном директоре ООО без цели осуществления фактической деятельности», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица возбудили дело. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы от 180 до 240 часов, либо исправительные работы до двух лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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