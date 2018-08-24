В Пензе рассказали о секретном элементе новой формы «Дизеля»

В сезоне 2018/2019 Высшей хоккейной лиги игроки пензенского «Дизеля» будут выступать в обновленной форме. Ее презентация состоялась на домашней арене клуба. Изменения, в основном, коснулись деталей, в то время как основа осталась прежней.

В новых игровых майках пензенского «Дизеля» легко узнать привычную болельщикам символику клуба. Желто-синие цвета уже много лет остаются неизменными. Создатели новой формы вдохновлялись хоккейной экипировкой советских команд, поэтому ее главная отличительная черта - минимализм. Так, эмблема клуба на груди стала прозрачной. Было принято решение убрать из нее желтую основу для того, чтобы она излишне не привлекала к себе внимание. Кроме того, в этой форме дизайнеры спрятали небольшой секрет.

«Наверное, до этого никто такого не делала, и зрителю не будет видно, но на форме есть внутренняя сторона воротника, там изображены шестеренки. Это общий элемент команды, тот самый дух, который там создается», - рассказал исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Игроки остались довольны формой. Те из них, кто в «Дизеле» не первый год, отмечают, что из всех вариантов экипировки, в которых хоккеистам довелось выступать в Пензе, и это - один из самых удачных. Кроме того, спортсмены верят, что вместе с новой формой к клубу придут и победы.

«Хорошая, удобная форма. Больше пока ничего не могу сказать, еще не играли в ней. Думаю, что минимум - это выход в плей-офф, а там уже, как карта ляжет, как играть будем», - сказал вратарь ХК «Дизель» Владислав Фокин.

Новую форму пензенские болельщики увидят 6 сентября на первом домашнем матче команды в рамках сезона ВХЛ (0+). Соперником подопечных Алексея Ваулина станет «Горняк» из города Учалы.