В Пензе рассказали о новых условиях предоставления маткапитала

В России продлили действие программы материнского капитала, а также увеличили размер выплаты и изменили условия ее предоставления. Это сделано в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию. В отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области рассказали о поправках.

«Сейчас материнский капитал предоставляется только при рождении второго ребенка, а будет выдаваться при рождении и первого, и второго. Сумма выплаты на первенца составит 466 тысяч рублей», - рассказал управляющий отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

За второго малыша сумма материнского капитала составит 150 тысяч рублей. Если же в семье уже есть первый ребенок, рожденный до 1 января 2020-го, а в текущем году родится второй, то такая семья получит сразу 616 тысяч рублей. Такую же сумму получат и те родители, дети которых рождены до начала реализации программы - до 1 января 2007 года, и у которых в 2020-м появится еще один ребенок.

Новые поправки в соответствующие законодательные акты будут приняты не позднее 15 апреля. Кроме этого, обновленный законопроект предусматривает сокращение сроков рассмотрения заявлений о выдаче сертификатов и о распоряжении средствами маткапитала до пяти и десяти дней соответственно.