В Пензе рассказали о нововведениях в производстве спиртных напитков

В России изменили порядок маркировки алкогольной продукции. Теперь производители и импортеры обязаны наносить на тару с крепкими напитками двухмерный штрихкод с идентификатором ЕГАИС. Нововведение призвано ужесточить контроль над производством спиртных напитков.

«Учет происходит по штрихкодам, которые нанесены на заводе. Сканирование этих марок будет происходить поштучно - от момента их производства до реализации у конечного покупателя», - рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Другими словами, специалисты смогут пошагово отслеживать путь до прилавка не только определенной партии, но и каждой бутылки. Как отмечают эксперты, новый способ маркировки позволит оперативно определять контрафакт.