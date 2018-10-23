В Пензе рассказали о нововведениях в производстве спиртных напитков

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23 октября 2018, 20:01Общество
В России изменили порядок маркировки алкогольной продукции. Теперь производители и импортеры обязаны наносить на тару с крепкими напитками двухмерный штрихкод с идентификатором ЕГАИС. Нововведение призвано ужесточить контроль над производством спиртных напитков.
«Учет происходит по штрихкодам, которые нанесены на заводе. Сканирование этих марок будет происходить поштучно - от момента их производства до реализации у конечного покупателя», - рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.
Другими словами, специалисты смогут пошагово отслеживать путь до прилавка не только определенной партии, но и каждой бутылки. Как отмечают эксперты, новый способ маркировки позволит оперативно определять контрафакт.
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