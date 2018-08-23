В Пензе рассказали о нововведениях в Градостроительный кодекс

В России в ступили в силу изменения в Градостроительный кодекс, которые призваны упростить порядок оформления объектов индивидуального жилищного строительства. Пензенские специалисты объяснили, в какие инстанции теперь обращаться при возведении, реконструкции жилых или дачных домов.

Кадастровым инженерам для дальнейшей работы теперь нужно пройти подготовку. На занятиях им расскажут о вступивших в силу изменениях в Градостроительный кодекс России. Теперь оформлять индивидуальные жилые дома станет проще. Чтобы начать строительство или реконструкцию домовладения, больше не нужно получать разрешение. А значит, и количество инстанций, которые необходимо пройти, сократится.

«Теперь человеку нужно предоставить в администрацию либо МФЦ уведомление о начале строительства ИЖД, либо садового дома, потом снова обратиться в вышеуказанные инстанции для получения бумаг о завершении строительства индивидуального жилищного строительства, либо садового дома. Дальнейшие действия будут осуществлять орган местного самоуправления», - рассказал начальник отдела филиала кадастровой палаты Росреестра по Пензенской области Константин Дубовкин.

Фактически оформлением необходимых бумаг на индивидуальный жилой дом вместо застройщика теперь будут заниматься государственные и муниципальные органы. После того, как гражданин сообщит в администрацию о начале строительства, он должен дождаться ответного уведомления - допустимо ли возводить на земельном участке дом и соответствует ли он указанным в законе параметрам.

Определение порядка оформления и введения понятия того, что считать объектом индивидуального жилого строительства, должны сократить количество самостроев. Ранее областной центр не раз сотрясали строительные скандалы, когда на участках предназначенных для индивидуального жилого строительства возводили дома на несколько десятков квартир. Судебные приставы сносят самовольновозведенные постройки.

Вот уже несколько лет ждет своей участи и многоквартирный дом на улице Гоголя. При строительстве таких жилых зданий нарушается не только целевое назначение земельных участков, но и градостроительные нормы - в них опасно жить.

«В уведомлении о планируемом строительстве застройщик должен сначала указать, что объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты. Администрация, прежде чем выдать подтверждающий документ, должна выйти на место и посмотреть, там ИЖС или что-то другое», - сказала начальник юридического отдела филиала кадастровой палаты Росреестра по Пензенской области Оксана Нефедова.

Специалисты напоминают: если у вас имеется в собственности земельный участок и там ведется строительство жилого или дачного дома, то до 1 марта 2019 года можно обратиться в уполномоченный орган и оформить объект уже по новым правилам. За консультацией можно обратиться в филиал Кадастровой палаты Росреестра по Пензенской области.