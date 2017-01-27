29 января 2017, 10:23Общество В Пензе рассказали о концепции нового аэровокзала Подготовка к строительству пассажирского терминала пензенской воздушной гавани выходит на новый этап. В ноябре прошлого года руководство аэропорта разместило на сайте госзакупок заявку на разработку архитектурной концепции нового здания. Ее выполнил проектный институт из Санкт-Петербурга.

Новый пензенский аэровокзал - просторный, современный, комфортный, но пока лишь на бумаге. Сейчас готова только архитектурная концепция: разработан дизайн здания, известно его расположение, определены подъездные пути и места стоянок. Согласование по земельному участку дало Федеральное агентство воздушного транспорта. Планируется, что будущий терминал будет в три раза больше нынешнего, а пропускная способность аэропорта возрастет со ста до 200 пассажиров в час.



«Если это будет осуществлено, мы будем способны обслужить на прилет и на вылет примерно одно воздушное судно вместимостью Boeing. Можно одномоментно условно четыре рейса проводить на регистрацию. Сейчас, пока мы один борт не зарегистрируем, следующий вместимость нашего вокзала не позволяет проводить», - рассказал директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков.



Новый терминал будет располагаться не на месте старого, а в нескольких метрах от него. Сейчас территория, на которой планируется строительство, огорожена забором. Здесь только деревья и сугробы. Старый аэровокзал сносить не будут.



«Дальнейшая судьба первого этажа здания аэровокзала будет зависить от того, как мы построим новый аэровокзал. Его мы, скорее всего, будем использовать для нужд аэропорта, для размещения каких-то служб внутренних. Второй этаж останется в ведении Пензенского центра организации воздушного движения», - сообщила помощник директора Пензенского аэропорта Ирина Аветисова.



Известно, что на первом этаже нового здания, как и в старом, будут располагаться места для обслуживания пассажиров, пункты досмотра, багажное отделение, стойки регистрации. Вместо тесного буфета появится просторная кухня, а на втором этаже - несколько пунктов общественного питания. В концепции постарались учесть все для того, чтобы пассажирам было комфортно, в том числе - и с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены помещения и для VIP-персон. Кроме того, на верхнем этаже будет располагаться комната матери и ребенка. Сейчас она находится в соседнем здании гостиницы.



«На втором этаже предусмотрено все, начиная от игровых комнат, где она может побыть с ребенком. Санузлы, душевые», - отметил Юрий Осколков.



Сейчас руководство аэропорта оформляет коммерческое предложение для объявления торгов на строительство. Ближе к лету станет известна стоимость проекта, а также источники его финансирования. Тогда же можно будет говорить о конкретных сроках строительства. Предварительно, построить новый аэровокзал планируют к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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