В Пензе рассказали, каким будет Пионерский сквер

На градостроительном совете в Пензе представили план, согласно которому на месте фонтана в Пионерском сквере и композиции «Журавли» вырастет массивная стела, на которой поименно будут перечислены герои-земляки, погибшие на полях Великой Отечественной. Впрочем, от идеи фонтана пока полностью не отказались. Известно лишь, что в прежнем виде он не сохранится, а трансформируется в каскадный или тротуарный фонтан.

На месте фонтана в Пионерском сквере и железных «Журавлей» появится площадь с другим архитектурным центром - стелой «А мы из Пензы». Тематически она станет частью большого мемориального комплекса, который, помимо сквера на ул. Пионерской, сейчас состоит из памятника Победы, сквера «Бессмертный полк», церкви Михаила Архистратига и музея военной техники под открытым небом.

«Предполагается дополнить сквер еще одним важным объектом - памятной скульптурой с именами наших земляков-героев Великой Отечественной войны. Считаю, что это очень важный воспитательный момент, нужно разметить фамилии там, где большая проходимость, где много людей», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На перестройку сквера выделили 67,5 миллионов рублей. Время окончания работ пока неизвестно. Сейчас архитекторы продумывают внешний вид будущего монумента: полукольца будут либо складываться в знамя Победы, либо раскрываться в сторону часовни. Проектировщики заявляют, основным материалом сделают арт-бетон. Дело не только в долговечности, но и в преемственности. Из него сделан Мамаев курган. А в его восстановлении принимали участие именно пензенские мастера. Опыт планируют использовать при строительстве стелы в Пензе. Кроме того, улица Пионерская целиком станет пешеходной, а военную технику, которая сейчас расположена в тени, выстроят напротив.

«Старались внести изменения, чтобы сохранить существующие зеленые насаждения. Часть улицы Пионерской, которая сейчас является проезжей, предполагаем поднять на 10-15 сантиметров и сделать пешеходной», - рассказал руководитель архитектурного бюро Лев Ходос.

Изменится география и внешний вид самих тропинок. Дорожку вокруг часовни продлят таким образом, чтобы она образовала круг и православные могли устраивать крестный ход. А вместо асфальта на тропинках появится плитка трех цветов - от почти белого до почти черного. Архитекторы предполагают, что она будет с гранитной крошкой.