В Пензе расселили 387 аварийных домов, осталось 146

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24 августа 2018, 17:08Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 24 августа в ходе общего собрания Союза российских городов в Липецке выступил с докладом на тему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Виктор Кувайцев сообщил присутсвующим, что на реализацию мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы» было предусмотрено 3 846 505,88 тысяч рублей, предоставленных в рамках долевого финансирования за счет средств фонда, бюджетов области и города.
«Особо хочу обратить внимание на то, что доля софинансирования из бюджета города с каждым годом увеличивалась, ложась тяжелым бременем на муниципальный бюджет», - отметил он.
В настоящее время уже расселили 387 домов, людям предоставили 3004 благоустроенные квартиры. Стартовали работы по комплексной застройке микрорайона Заря, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Хотя нам в Пензе удалось в числе первых в стране завершить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, проблемы остаются, одна из главных - отсутствие эффективных механизмов управления сферой аварийных и ветхих домов», - сказал мэр.
В Пензе осталось 146 домов, которые признали аварийными и подлежат сносу. Из них предстоит расселить 4617 граждан.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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