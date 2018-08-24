В Пензе расселили 387 аварийных домов, осталось 146

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 24 августа в ходе общего собрания Союза российских городов в Липецке выступил с докладом на тему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Виктор Кувайцев сообщил присутсвующим, что на реализацию мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы» было предусмотрено 3 846 505,88 тысяч рублей, предоставленных в рамках долевого финансирования за счет средств фонда, бюджетов области и города.

«Особо хочу обратить внимание на то, что доля софинансирования из бюджета города с каждым годом увеличивалась, ложась тяжелым бременем на муниципальный бюджет», - отметил он.

В настоящее время уже расселили 387 домов, людям предоставили 3004 благоустроенные квартиры. Стартовали работы по комплексной застройке микрорайона Заря, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Хотя нам в Пензе удалось в числе первых в стране завершить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, проблемы остаются, одна из главных - отсутствие эффективных механизмов управления сферой аварийных и ветхих домов», - сказал мэр.

В Пензе осталось 146 домов, которые признали аварийными и подлежат сносу. Из них предстоит расселить 4617 граждан.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».