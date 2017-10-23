23 октября 2017, 19:27Криминал В Пензе распространителям наркотиков грозит до 20 лет Пензенские полицейские задержали троих наркодилеров. Уроженцы ближнего зарубежья делали на территории города закладки героина. Однако прежде чем они успели сбыть всю партию, их задержали сотрудники полиции.

Молодой человек родом из Таджикистана, будто язык проглотил. В Пензу он и два его товарища приехали, чтобы сбыть партию наркотиков, их у задержанных обнаружили полицейские.

Злоумышленники приехали в Пензу из Москвы. Они сделали шесть закладок на территории областного центра. Места, где прятали наркотик, они фотографировали и с описанием отправляли неустановленному лицу, выполнявшему роль оператора.

«В ходе досмотра автомобиля, на котором приехали злоумышленники, оперативники нашли еще 56 пакетов с полусинтетическим наркотиком. Общая масса изъятого составила 126 граммов», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к сбыту наркотиков на территории соседних регионов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Криминал

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