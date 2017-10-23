В Пензе распространителям наркотиков грозит до 20 лет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 октября 2017, 19:27Криминал
Пензенские полицейские задержали троих наркодилеров. Уроженцы ближнего зарубежья делали на территории города закладки героина. Однако прежде чем они успели сбыть всю партию, их задержали сотрудники полиции.
Молодой человек родом из Таджикистана, будто язык проглотил. В Пензу он и два его товарища приехали, чтобы сбыть партию наркотиков, их у задержанных обнаружили полицейские.
Злоумышленники приехали в Пензу из Москвы. Они сделали шесть закладок на территории областного центра. Места, где прятали наркотик, они фотографировали и с описанием отправляли неустановленному лицу, выполнявшему роль оператора.
«В ходе досмотра автомобиля, на котором приехали злоумышленники, оперативники нашли еще 56 пакетов с полусинтетическим наркотиком. Общая масса изъятого составила 126 граммов», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к сбыту наркотиков на территории соседних регионов.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
23 октября 2017, 19:55В Пензе о фестивале «Маскерадъ» расскажут в «Театральном дневнике»
23 октября 2017, 19:49Маленькие пензенцы сдали нормы ГТО
23 октября 2017, 19:46В Пензе «Крестьянское хозяйство Макарова» выпускает около 150 видов колбас
23 октября 2017, 19:41В Пензе новое поколение кадетов примет присягу
23 октября 2017, 19:32В Пензе презентуют новые возможности отдыха в Сочи
23 октября 2017, 19:27В Пензе распространителям наркотиков грозит до 20 лет
23 октября 2017, 19:21В Пензу приехали спортсмены из 15 регионов России
23 октября 2017, 19:18В Пензенской области увеличится производство мяса индейки